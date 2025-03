Carabinieri, auguri per 101 anni vicebrigadiere Aldo Agostini

agenzia

Fu deportato in campo nazista, tra i soccorritori al Vajont

EMPOLI (FIRENZE), 24 MAR – L’Arma dei Carabinieri ha reso omaggio con un riconoscimento al vicebrigadiere di Empoli (Firenze) Aldo Agostini che ha raggiunto il traguardo dei 101 anni. Oltre un secolo di vita tra impegno e dedizione al servizio della comunità. Dopo aver completato il Corso Carabinieri presso la Caserma Cernaia di Torino, venne deportato nel campo di prigionia nazista a Bielefeld, in Germania. Riuscì tuttavia a trasformare la sua dolorosa esperienza in risorsa: durante la lunga prigionia, infatti, Agostini imparò la lingua tedesca, competenza che si rivelerà preziosa quando al ritorno in Italia verrà destinato a prestare servizio in Alto Adige. Si distinse anche nel soccorso alle popolazioni colpite dalla frana del Vajont. In occasione del suo 101esimo compleanno, l’Arma dei Carabinieri non ha voluto far mancare il proprio riconoscimento e ha portato attraverso il comandante provinciale Luigi De Simone gli auguri ufficiali ad Agostini nella sua abitazione di Empoli.

