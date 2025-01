Carabinieri di Lecce, ‘vasta operazione antimafia’

agenzia

I militari stanno eseguendo vari provvedimenti restrittivi

ROMA, 29 GEN – È in corso dall’alba una vasta operazione antimafia condotta dai carabinieri di Lecce in tutta la provincia e in altre località della Puglia e del territorio nazionale. I militari stanno eseguendo provvedimenti restrittivi emessi dal gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura della Repubblica (Direzione distrettuale antimafia) “a carico di persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione, porto illegale di armi da sparo con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa e altri reati contro la persona e il patrimonio”. L’operazione coinvolge più di 470 carabinieri. I dettagli saranno divulgati in mattinata.

