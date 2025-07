Carabinieri recuperano reperti sottratti a Petra

agenzia

Epoca nabatea. Restituiti a Ambasciate Grecia, Egitto, Giordania

UDINE, 18 LUG – I carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio culturale di Udine, a conclusione di un’attività investigativa iniziata nel 2022, hanno restituito, alle Ambasciate di Grecia, Egitto e soprattutto del Regno di Giordania, numerosi reperti archeologici appartenenti alle antiche culture di quei Paesi. I beni, composti da vasellame in terracotta finemente decorato e da un intero corredo fittile tra unguentari e varie anforette, quest’ultimo riconducibile al maestoso sito nabateo di Petra in Giordania, sono stati sequestrati nell’abitazione di un privato cittadino della provincia di Trento. Nell’ambito dell’attività investigativa, è emersa la buona fede in relazione al possesso del materiale, che risultava essere stato ereditato del defunto padre, un noto medico e letterato della zona il quale, nel corso dei suoi viaggi e per passione personale, aveva collezionato in giro per il mondo questi “souvenir non convenzionali”, sottraendoli di fatto al patrimonio culturale di quegli Stati e alla pubblica fruizione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA