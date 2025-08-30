Carabinieri salvano donna bloccata dalle fiamme in casa, è grave

agenzia

Incendio per una pentola sul gas, 58enne si era addormentata

LEGNAGO, 30 AGO – I carabinieri di Legnago (Verona) hanno tratto in salvo una 58enne, che era rimasta prigioniera delle fiamme sprigionatesi nella sua casa a “Porto” di Legnago, a causa di una pentola lasciata sul fornello acceso della cucina mentre lei si era addormentata. La donna si è svegliata di soprassalto ed ha tentato, inutilmente, di spegnere l’incendio non riuscendo nemmeno ad uscire di casa invasa dal fumo. A dare l’allarme alcuni vicini di casa che hanno chiamato i vigili del fuoco allertando anche il 112. I militari, giunti per primi sul posto, hanno raggiunto l’abitazione in fiamme per prestare soccorso alla donna. Due militari, recuperato l’estintore nell’auto di servizio, hanno tentato di abbattere la porta d’ingresso mentre altri due colleghi sono saliti sul tetto di un garage attiguo, raggiungendo il balcone della casa, unendosi ad un giovane del luogo assieme al quale sono riusciti a salvare la 58enne. Nel frattempo i carabinieri sono riusciti con l’estintore ad attenuare le fiamme nella casa, poi spente definitivamente dai pompieri. La donna, in stato di shock e che presentava ustioni in varie parti del corpo, è stata trasportata al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale di Verona Borgo Trento, in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Anche i militari sono stati sottoposti alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Legnago. Il prefetto di Verona, Demetrio Martino, ha manifestato il suo apprezzamento per i protagonisti dell’intervento.

