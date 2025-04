Carabinieri Tutela Patrimonio ritrovano statuette rubate in 1969

agenzia

Furono sottratte da una chiesta di Udine. Restituite oggi

UDINE, 27 APR – I Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Udine hanno restituito alla Chiesa di San Lorenzo in Sauris di Sopra (Udine) due statue lignee policrome raffiguranti San Domenico e Santa Teresa risalenti al XVII sec., sottratte nel maggio 1969 dall’interno di quella stessa chiesa. Le statue, realizzate dalla bottega dei Comuzzi, scultori e intagliatori lignei originari di Gemona particolarmente attivi come altaristi in Friuli Venezia Giulia e in Cadore durante il XVII sec., erano poste ad ornamento di un polittico in legno, assieme ad altre della stessa manifattura. Grazie all’attività investigativa dei Carabinieri TPC e alla collaborazione internazionale con forze di polizia estere, le due statue lignee nell’ ottobre 2023 furono individuate su una piattaforma di annunci online austriaca. Le due statue, se si considera soltanto il valore economico e non quello simbolico e devozionale per ciò che esse rappresentano per la comunità, è di circa mille euro. Le due statue sono state consegnate oggi al parroco di Sant’Osvaldo Re e Martire.

