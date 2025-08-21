Carcassa balena del Triestino, in corso ricostruzione scheletro

agenzia

Diventerà uno strumento di ricerca scientifica

TRIESTE, 21 AGO – Nei laboratori dell’Università di Padova è in corso la ricostruzione, osso per osso, dello scheletro della balenottera comune spiaggiata l’estate scorsa a Muggia (Trieste). Ad aggiornare l’iter che permetterà di conservare ciò che resta dell’animale è l’Area Marina Protetta di Miramare, che ha recuperato la carcassa. Il lavoro è documentato da un reportage video-fotografico che segue le fasi della ricostruzione dello scheletro, in vista della sua prima e parziale esposizione nell’ambito della regata Barcolana, a Trieste, il prossimo ottobre. “Il primo step – spiega la nota diffusa dall’Area Marina – è la pulizia delle ossa con idropulitrice, per eliminare i residui organici e riportare i reperti al loro stato naturale (il colore bianco è il colore naturale delle ossa: non è stata utilizzata candeggina o liquidi sbiancanti)”. Dopo il recupero, la carcassa era stata affondata per un periodo e di recente è stata recuperata. Poi le ossa vengono censite per comprendere se i resti sono completi e cosa eventualmente dovrà essere ricostruito con una stampante 3D. Lo scheletro della balenottera comune diventerà non solo testimonianza di una presenza straordinaria, ma anche strumento di ricerca scientifica e di crescita culturale.

