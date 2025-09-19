Carcassa di un’orsa adulta trovata in val di Sole

agenzia

Leal solleva il sospetto di bracconaggio

BOLZANO, 19 SET – Alcuni escursionisti hanno segnalato, ieri pomeriggio, la presenza della carcassa di un’orsa adulta in un’area in quota della Bassa Val di Sole. Sul posto è intervenuto il Corpo forestale del Trentino, che ha provveduto al recupero dell’animale. La carcassa sarà consegnata all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, dove verranno svolte le necessarie verifiche, comunica la Provincia di Trento. Sul ritrovamento intervengono gli animalisti. “Leal – annuncia il presidente dell’associazione Gian Marco Prampolini – seguirà con grande attenzione l’evolversi delle indagini, specialmente in considerazione del sospetto di un possibile bracconaggio. Chiediamo alle autorità competenti di assicurare massima trasparenza e rapidità nell’accertamento dei fatti, e ribadiamo il nostro impegno a sostenere tutte le azioni legali per tutelare la fauna selvatica del Trentino”.

