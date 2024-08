Carcere Bari, ‘nessuna rivolta, azione di detenuti alticci’

agenzia

'Infermiere bloccato nella sezione per motivi di sicurezza'

BARI, 18 AGO – Quanto accaduto ieri sera nel carcere di Bari “non è stata né una rivolta né una protesta e non ha a che fare con il sovraffollamento”. “Quattro detenuti, due dei quali alticci, hanno forzato l’ingresso della cella ed essendoci un solo agente della polizia penitenziaria, hanno avuto gioco facile”. È quanto apprende l’ANSA da fonti qualificate interne all’istituto di pena barese dove ieri si sono vissuti momenti di tensione risolti “senza l’uso della forza”. Secondo quanto ricostruito, nel gruppo di reclusi, tutti di nazionalità italiana, ce ne sono due con problemi legati a dipendenze da droghe e alcol: i quattro sono stati trasferiti già nel corso della tarda serata di ieri, in quattro differenti carceri pugliesi. “I piani di emergenza locale e regionale attivati entrambi in tempo reale, hanno dato buoni risultati”, chiariscono dal carcere. Intorno alle 20 è scattata “una azione di opposizione” da parte dei detenuti che hanno “colpito il poliziotto, rimasto lievemente ferito, e sottratto il carrello all’infermiere che stava distribuendo e somministrando le terapie”. L’operatore sanitario, secondo quanto riferito, è rimasto bloccato nella sezione, chiusa a scopo precauzionale, che è stata riaperta quando il numero di personale è stato sufficiente a garantire anche la sua incolumità.

