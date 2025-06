Carcere minorile, esposto Garante ‘in isolamento senza finestre’

agenzia

Cavalieri: 'Adesso cella inutilizzabile perché non è regolare'

BOLOGNA, 11 GIU – Il Garante per i detenuti dell’Emilia-Romagna, Roberto Cavalieri, ha presentato un esposto alla Procura minorile e alla magistratura di sorveglianza di Bologna, oltre ad aver chiesto informazioni alla giustizia minorile, per cercare di fare luce sul caso di un giovane detenuto al Pratello che a inizio maggio era stato messo in isolamento per cinque giorni in una cella senza finestre. A portare alla luce la vicenda era stato lo stesso Garante. “Ora mi auguro che ci sia un’indagine rispetto a quanto avvenuto, anche su eventuali responsabilità – prosegue Cavalieri – ma soprattutto mi auguro che non si ripetano questi fatti, perché quando questi contesti sfuggono dalla cronaca e dall’attenzione, purtroppo cade il buio”. Dopo aver denunciato pubblicamente l’accaduto, il Garante ha fatto “un nuovo sopralluogo in quella cella, che al momento risulta inagibile. Quindi non è più utilizzabile, perché non è regolare. Purtroppo, non è stato fatto prima”.

