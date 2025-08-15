Carceri: Ilaria Salis fa ispezione a sorpresa al Beccaria

agenzia

'Un carcere per minori non dovrebbe esistere'

MILANO, 15 AGO – “Ferragosto in carcere significa caldo opprimente, sovraffollamento e la disperata sensazione di essere abbandonati” scrive Ilaria Salis dopo aver fatto – racconta su Instagram – “un’ispezione a sorpresa all’IPM “Cesare Beccaria” di Milano, dove sono presenti 66 ragazzi”. La struttura – ricorda l’europarlamentare – “è tra le più grandi — e sovraffollate — d’Italia. In celle già anguste, alcuni dormono su materassi a terra. Concentrare tanti minori fragili nello stesso luogo, invece di inserirli in contesti educativi e di supporto – scrive Salis – è un errore annunciato. Il risultato è scontato: incuria, tensioni quotidiane, uso diffuso di psicofarmaci e sedativi, frequenti episodi di autolesionismo. Un carcere per minori — praticamente identico a uno per adulti — non dovrebbe esistere”. E “Ciò che accade a Milano è parte di un problema nazionale” perché “Nonostante il calo dei reati minorili, le misure restrittive sono aumentate e sempre più giovani finiscono dietro le sbarre. Quando questo governo si è insediato, negli IPM c’erano 392 detenuti; oggi sono 611, con un incremento del 55%. Una crescita senza precedenti”. “Viene da chiedersi – conclude – se l’obiettivo sia davvero risolvere i problemi o piuttosto gonfiarli, per poi speculare politicamente su propaganda e paura”.

