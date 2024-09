Carceri: Osapp, a Torino detenuto ferisce agente con una lama

agenzia

Cade pannello nella sala mensa degli agenti

TORINO, 19 SET – Un agente di polizia penitenziaria è stato ferito a un braccio, con una lama rudimentale, da un detenuto, al Padiglione B del carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Lo ha reso noto il sindacato Osapp. L’agente è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria, da dove è stato dimesso con cinque giorni di prognosi. Inoltre, fanno sapere sempre dall’Osapp, ieri nei locali della mensa di servizio del personale di polizia penitenziaria, a seguito di copiose infiltrazioni d’acqua si è staccato un pannello cadendo rovinosamente a terra. “Oramai non abbiamo più parole per descrivere il marasma e l’anarchia che regna nel carcere di Torino. Il carcere è diventato una polveriera pronta ad esplodere – afferma in una nota il segretario generale dell’Osapp Leo Beneduci – Il personale è sfinito e stremato non ce la fa più, rischia quotidianamente la vita; non sa se torna a casa. Anche la struttura cade a pezzi”. “Più volte come Osapp abbiamo chiesto che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni dichiarino lo stato di emergenza delle carceri italiane poiché il sistema penitenziario è completamente allo sfascio”, conclude Beneduci.

