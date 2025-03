Cardinale Battaglia, ‘abbraccio e preghiera per Papa Francesco’

agenzia

Fedeli si uniscono con un applauso alle parole di don Mimmo

CATANZARO, 28 FEB – “All’inizio di questa nostra celebrazione va il nostro abbraccio e la nostra preghiera va a Papa Francesco”. Lo ha detto l’arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia stasera durante la funzione religiosa che ha celebrato, la prima da quando ha indossato la porpora cardinalizia per nomina proprio del Pontefice, a Catanzaro nella Basilica dell’Immacolata. La richiesta di don Mimmo per manifestare vicinanza e conforto al Pontefice ricoverato al Policlinico Gemelli, è stata accolta e fatta propria con un fragoroso applauso dai tantissimi fedeli, dai sacerdoti e dai rappresentanti delle confraternite che con le autorità civili e militari gremivano in ogni ordine di posti la Basilica dove si è svolta celebrazione per l’indisponibilità del Duomo. Rivolgendosi all’arcivescovo metropolita di Catanzaro Squillace Claudio Maniago, che gli ha rivolto un caloroso messaggio di saluto, e ai presenti, il porporato ha poi parlato della grande emozione provata e ha ringraziato per l’accoglienza e per le bellissime parole che gli sono state rivolte.

