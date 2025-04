Cardinale di Napoli e Avitabile insieme per preghiera in musica

agenzia

La lavanda dei piedi con associazioni impegnate in cultura pace

NAPOLI, 12 APR – Una preghiera in musica, scritta insieme al maestro Enzo Avitabile, e il rito della Lavanda dei piedi, vissuto accanto alle realtà dell’associazionismo impegnate nella diffusione di una cultura di pace. Due gesti diversi, voluti dall’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, per la Santa Pasqua, ma un unico messaggio: la pace non sarà solo un ideale, ma un impegno concreto per la giustizia. L’arcivescovo di Napoli offrirà alla città una preghiera inedita, ‘Perdonaci la pace’, che per la prima volta è stata tradotta in napoletano e musicata da Avitabile. Non un semplice inno, ma una supplica collettiva, si spiega in una nota, “un grido che sale dal cuore di una terra che conosce il dolore della violenza ma che continua a sognare e a costruire pace per se stessa e per il mondo intero”. “Sono felice di questa collaborazione con don Mimmo – spiega Avitabile – Napoli, con la sua lingua e la sua musica, diventa ancora una volta voce universale, capace di unire radici e futuro, tradizione e profezia. E la musica è preghiera, una preghiera che diventa strada da percorrere insieme per costruire la pace di cui il mondo ha bisogno”. La canzone e il video saranno disponibili sui canali social della Chiesa di Napoli e di Enzo Avitabile da oggi 12 aprile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA