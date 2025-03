Caricata da un toro in fuga da un macello, ferita una donna

agenzia

Nel Lecchese. Portata in ospedale, non è grave.Animale abbattuto

MILANO, 20 MAR – Una donna è stata travolta da un toro fuggito dal macello di Oggiono (Lecco). Le sue condizioni non sono gravi. L’animale, di circa 4 quintali, è stato abbattuto dalla polizia provinciale. È accaduto ieri pomeriggio e la notizia è riportata sulle pagine locali di alcuni quotidiani. “Ringraziamo il Comandante e gli agenti intervenuti ieri nell’emergenza – commenta oggi la presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, e il Consigliere delegato Simone Brigatti – la sinergia tra le forze di pubblica sicurezza ha garantito la pronta e corretta gestione di una situazione critica. Ricordiamo che purtroppo una donna è stata ferita dal toro, a lei in questo momento va il nostro pensiero”. La donna ferita, una mamma di 43 anni, stava andando a prendere il figlio a scuola quando è stata caricata dal toro. Soccorsa dai volontari della Croce di San Nicolò, è stata medicata all’ospedale Manzoni di Lecco. Sul posto sono intervenuti, con gli agenti della polizia provinciale, i carabinieri di Merate e la polizia locale, che hanno delimitato la zona ed evacuato una scuola materna. Una volta allontanate le persone, per realizzare un’area di intervento in totale sicurezza, gli agenti hanno provveduto ad abbattere l’animale dopo aver tentato invano di catturarlo.

