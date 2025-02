Carnevale di Venezia: oggi 140mila turisti, Rialto diviso in corsie

Feste

Nessun assembramento nelle zone centrali della città lagunare

Il Carnevale di Venezia ha segnato oggi la presenza complessiva di 140mila turisti, dei quali 60mila pernottanti. Tanto lavoro ma nessun problema particolare di sicurezza per la polizia municipale, come conferma il comandante Marco Agostini. Dopo la ressa dello scorso fine settimana sul ponte di Rialto si è corsi ai ripari. Le bancarelle sono state spostate sulle rive mentre il ponte è stato diviso in due da transenne per rendere più facile e agevole il passaggio. C’è grande attesa per la festa glamour di palazzo organizzata per questa edizione, il Dinner Show a Ca’ Vendramin Calergi, dedicato stasera a Giacomo Casanova, per la regia di Antonia Sautter.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA