Carnevale Viareggio al via, sui carri da Meloni e De Filippi

Slittato di un giorno per il maltempo il primo corso

VIAREGGIO (LUCCA), 09 FEB – A causa dell’allerta meteo di ieri che ha fatto rinviare a oggi l’inizio del Carnevale di Viareggio dedicato alla Pace, primo corso mascherato questo pomeriggio per l’edizione numero 152 della manifestazione. Dopo i tre colpi di cannone tradizionali alle 15 è iniziata la sfilata dei 9 carri di prima categoria, 4 di seconda categoria, 8 mascherate di gruppo e altrettante isolate. Apprezzate dal pubblico le costruzioni dei carristi viareggini che hanno toccato diverse tematiche. Il Carnevale che ha preso il via ha segnato il ritorno, come auspicato, dalla presidente della Fondazione Carnevale, Maria Lina Marcucci, alla satira sulle costruzioni allegoriche e nelle mascherate di gruppo. Alessandro Avanzini in prima categoria sul carro ‘Per una sana e robusta Costituzione’ prende di mira il premierato a vocazione populista di Giorgia Meloni, sbeffeggiata anche nella mascherata di gruppo di Giampiero Ghiselli, ‘C’è qualcosa che non torna’. Un’attenzione particolare anche per i media con Luca Bertozzi, con il suo carro dal titolo ‘La grande condottiera’ che racconta la tv attraverso uno dei personaggi più amati dal pubblico, Maria De Filippi. La carrista Priscilla Borri ha voluto omaggiare l’attore Francesco Nuti. Anche i social sono stati lo spunto per la costruzione del carro di Umberto, Stefano, Michele e Jacopo Cinquini dal titolo ‘Come tu mi vuoi’, che si riflette anche su contraddizioni e rischi dei social web. Massimo e Alessandro Breschi evidenziano la solitudine celata dietro la società iperconnessa. Carlo e Lorenzo Lombardi immaginano l’elezione di una Papessa in Vaticano, mentre per una società in cui si ha sempre paura del diverso Jacopo Allegrucci, il campione in carica, cita Frankenstein di Mary Shelley. Fabrizio e Valentina Galli con ‘Gli ultimi eroi dell’innocenza’ testimoniano che i bambini sono l’ultima speranza per un futuro di pace. I carristi Lebigre e Roger hanno realizzato ‘La tempesta’ per racocntare i tempi turbolenti chesi stanno vivendo con “guerre, povertà, diritti dei più deboli dimenticati e venduti a vantaggio del profitto di pochi e con un’economia folle e cannibale”. ‘Nuova generazione balliamo sul mondo’ è l’opera di Roberto Vannucci che ha voluto omaggiare gli anziani, ignorati nelle costruzioni allegoriche. I Beatles ispirano la mascherata di gruppo di Giacomo Marsili. Al termine della sfilata si è svolto lo spettacolo pirotecnico. Prima della sfilata c’è stato anche l’intervento dal palco di piazza Mazzini del Forum per la Pace Versilia con don Luigi Sonnenfeld, parroco della Chiesina dei pescatori in Darsena. Polemica invece oggi del Pd Versilia perchè ieri, in occasione dell’inaugurazione del Carnevale, non è stato fatto salire sul palco il presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci.

