Carnevale Viareggio, folla a seconda sfilata, ‘baciata’ dal sole

agenzia

Con slogan 'Facciamo pace'. Burlamacco d'oro a Enrico Mentana

VIAREGGIO (LUCCA), 16 FEB – Il sole ha favorito una grande partecipazione al secondo corso mascherato sui viali a mare del Carnevale di Viareggio (Lucca), con lo slogan “Facciamo Pace”. Dopo il rinvio del primo corso al giorno dopo a causa della pioggia, oggi i carri illuminati dal sole sono stati ancora più apprezzati dal pubblico. La manifestazione si è aperta con il flash mob dei 300 donatori di sangue di Avis, invitati dalla Fondazione Carnevale come ogni anno all’interno delle iniziative di sensibilizzazione alla donazione di sangue, presenti in tribuna. Tra le costruzioni che hanno suscitato maggiori commenti, la presenza di Giorgia Meloni sul carro di Alessandro Avanzini, una delle costruzioni che hanno decretato il ritorno in grande stile della satira politica sui viali a mare. Nella mattinata c’è stata la consegna del Burlamacco d’Oro al giornalista Enrico Mentana. L’attesa adesso è per sabato 22 quando la sfilata prenderà il via alle 17 e si svolgerà in notturna, dove si potranno apprezzare le costruzioni anche con effetti di luce.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA