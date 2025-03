Carnevale Viareggio, folla per quinto corso mascherato

agenzia

Domenica col sole, in tanti anche in spiaggia

VIAREGGIO (LUCCA), 02 MAR – E’ stata un’altra domenica di grande spettacolo oggi per la sfilata del quinto corso mascherato del Carnevale di Viareggio (Lucca). La giornata baciata dal sole ha favorito una grande affluenza di pubblico e in tanti sono stati anche in spiaggia a prendere la prima tintarella e godersi lo spettacolo dei carri allegorici. Hanno sfilato i 9 carri di prima categoria, 4 di seconda, 8 mascherate in gruppo, 8 mascherate isolate, oltre alle pedane aggregative fuori concorso. Al corso odierno era presente una delegazione di Emergency per promuovere il progetto R1Pud1a, per sensibilizzare sul tema della pace: tra i presenti oggi a Viareggio anche Rossella Miccio. C’è stato anche un flash mob. Martedì prossimo alle 15 ultimo corso mascherato con diretta televisiva su Rai Tre con la proclamazione dei vincitori e per concludere lo spettacolo pirotecnico.

