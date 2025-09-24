Cartolina minatoria alla sindaca di Genova, aperta inchiesta

agenzia

Intercettata dalle Poste, indaga la Digos

GENOVA, 24 SET – Una cartolina con insulti e minacce alla sindaca di Genova, Silvia Salis, è stata intercettata in un centro di smistamento delle Poste nel capoluogo ligure. La notizia, comunicata ieri alla prima cittadina, è stata rivelata stamani dalla tv locale Primocanale. Sul fatto indaga la Digos. La sindaca non ha rilasciato commenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA