Cartolina minatoria alla sindaca di Genova, aperta inchiesta

Intercettata dalle Poste, indaga la Digos

Di Redazione |

GENOVA, 24 SET – Una cartolina con insulti e minacce alla sindaca di Genova, Silvia Salis, è stata intercettata in un centro di smistamento delle Poste nel capoluogo ligure. La notizia, comunicata ieri alla prima cittadina, è stata rivelata stamani dalla tv locale Primocanale. Sul fatto indaga la Digos. La sindaca non ha rilasciato commenti.

