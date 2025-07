Casa della Pace a Scanzano, accolte due famiglie di rifugiati

agenzia

Sono 14 persone tra cui bambini dai due ai 17 anni

POTENZA, 16 LUG – Due famiglie di rifugiati, provenienti da Afghanistan e Libia, sono state accolte nell’Abitazione per la Pace di Scanzano Ionico (Matera), grazie a un accordo virtuoso tra la Fondazione ‘Città della Pace per i Bambini’ Basilicata, l’Arcidiocesi di Matera-Irsina e il Comune di Scanzano Ionico. Le famiglie – che provengono da situazioni difficili e sono composte da 14 persone, inclusi bambini dai due ai 17 anni – inizieranno un percorso di integrazione che mira a far raggiungere l’autonomia e che permetterà loro di contribuire attivamente allo sviluppo della comunità che le accoglie, grazie anche a un progetto finanziato con i fondi statali dell’8×1000. I corridoi umanitari sono stati promossi e organizzati dalla Comunità di Sant’Egidio, in accordo con il Ministero degli Esteri. La presidente della Fondazione e Premio Nobel per la Pace, Jody Williams, ha elogiato il progetto come “esempio di convivenza e solidarietà”. Il sindaco di Scanzano, Pasquale Cariello ha sottolineato “l’importanza dell’ospitalità e il supporto dell’amministrazione comunale”. Don Antonio Polidoro, coordinatore del progetto, seguirà gli ospiti nei prossimi mesi. “Siamo felici – ha detto – di accogliere questi nostri fratelli. Un piccolo segno di umanità e di speranza. Queste famiglie sono per noi un dono e un arricchimento reciproco. Costruiamo ponti e abbattiamo il muro dell’indifferenza”.

