Casal di Principe vietata ai minori di notte, “troppi rischi”

agenzia

Ordinanza del sindaco per gli under 14, "sanzioni ai genitori"

NAPOLI, 28 AGO – “Considerato che, durante la notte, i minori non solo sono vulnerabili agli incidenti stradali e a possibili aggressioni fisiche, ma sono anche più esposti alla commissione di atti di vandalismo, al consumo di sostanze stupefacenti e alcooliche, a rischi connessi alla criminalità minorile e, più in generale, a comportamenti devianti che minano la sicurezza pubblica”, il sindaco di Casal di Principe, Ottavio Corvino, con una ordinanza pubblicata oggi sull’albo pretorio ha invitato “i genitori, tutori legali o altri adulti responsabili ad evitare che i minori di anni 14 circolino, sostino o frequentino spazi pubblici e luoghi aperti al pubblico all’interno del territorio comunale senza essere accompagnati dalle ore 24 alle 06”. Nel provvedimento si aggiunge anche che “l’accompagnatore adulto è tenuto a garantire la sorveglianza diretta del minore e ad assumersi la piena responsabilità delle azioni dello stesso”. Una decisione che è stata assunta, si legge in premessa, in considerazione del fatto “che negli ultimi periodi, si è registrato un aumento del fenomeno di minori che si trovano fuori dalle proprie abitazioni durante le ore serali/notturne, senza l’accompagnamento di un adulto o di un responsabile legale, esponendo tali soggetti a gravi rischi per la loro incolumità fisica e psicologica”. Nell’ordinanza si legge che si tratta di un invito rivolto ai genitori, che tuttavia non esime da sanzioni nel caso in cui non venga rispettato. “Il rispetto della presente ordinanza – si legge infatti – sarà verificato dalle forze di Polizia Locale, dalla competente Stazione dei Carabinieri e dalla Questura che procederanno al fermo e all’identificazione dei minori trovati in violazione, avviando le relative procedure sanzionatorie come previste per legge”.

