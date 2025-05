Casapound a Torino ricorda Marilena Grill ‘uccisa da partigiani’

agenzia

Gigantografia con foto ausiliaria Rsi morta nel 1945 a 16 anni

TORINO, 03 MAG – Iniziativa di Casapound a Torino per ricordare Marilena Grill, la sedicenne ausiliaria della Repubblica Sociale Italiana uccisa nel capoluogo piemontese nella notte fra il 2 e il 3 maggio del 1945. I militanti hanno affisso una sua gigantografia al rondò della Forca, dove la giovane (di cui si erano perse le tracce il 28 aprile) fu trovata priva di vita. “Venne fucilata proprio in questo spiazzo – è il testo di un comunicato di Casapound – senza un processo e senza aver commesso alcun crimine. Nell’anniversario di questo tragico evento ci è sembrato doveroso ricordare una giovane italiana che ha dato la vita per l’amor di patria”. Il manifesto riproduce il francobollo a lei dedicato emesso lo scorso 7 marzo per iniziativa del Ministero delle imprese e del made in Italy. “L’omicidio di Marilena Grill – conclude la nota – è solo una delle tante storie che troppo spesso vengono taciute e dimenticate ed è nostro dovere ricordare gli italiani che hanno perso la vita per mano dei partigiani”.

