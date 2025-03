Casarini, in arrivo notizie “molto serie” sul caso Paragon

agenzia

Mediterranea riceverà in settimana il report di Citizen Lab

ROMA, 16 MAR – Ci saranno notizie “molto serie” nel report che Mediterranea riceverà all’inizio della prossima settimana sul caso Paragon. Lo riferisce all’ANSA il capomissione dell’ong Luca Casarini. Il dossier, stilato dall’associazione canadese Citizen Lab, dovrebbe riguardare non solo i casi di “spionaggio” dei membri di Mediterranea ma anche le altre utenze finite sotto controllo in Italia e in Europa.

