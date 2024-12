Casciaro (Anm), speriamo che Corte Ue non diventi bersaglio

agenzia

'Meloni ha mutato approccio', basta con giudici 'ideologici'

(v. ‘Meloni, a rischio rimpatri in tutta Ue…’ delle 10.51) (ANSA) – ROMA, 17 DIC – “Apprezzo che il presidente del Consiglio orienti adesso lo sguardo sulla necessità di intervenire politicamente sulla disciplina europea, se del caso anticipandone la vigenza, lasciando così chiaramente intravedere che individua lì i principali ostacoli all’attuazione delle linee politiche nazionali sui rimpatri dei migranti. A fronte di tale mutato approccio, mi sembra però poco coerente continuare a definire ‘ideologici’ i provvedimenti dei giudici italiani solo perché, cogliendo aspetti di contrasto con la disciplina dell’Unione europea, non si sono allineati alle norme nazionali”. Così all’ANSA segretario generale dell’Associazione nazionale magistrati Salvatore Casciaro. “Di questo passo – conclude Casciaro – se, un domani, la stessa Corte Ue dovesse orientarsi per la conferma dell’impostazione dei giudici italiani, potrebbe divenire anch’essa bersaglio di analoghe ingenerose critiche: spero proprio che ciò non avvenga”.

