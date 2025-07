Case Ater inagibili a 9 anni dal sisma, sgomberate 12 famiglie

agenzia

A Teramo dopo nuove analisi su resistenza sismica dell'immobile

TERAMO, 16 LUG – A nove anni dal terremoto si appura che un immobile di proprietà dell’Ater è inagibile e 12 famiglie devono lasciare le proprie case. Succede a Teramo, in un edificio di via Arno. Stamani il presidente dell’Ater di Teramo, Alfredo Grotta, ha ricevuto le famiglie in questione, comunicando che “in seguito a nuove e approfondite verifiche, sollecitate anche dagli stessi inquilini, l’immobile dovrà essere sgomberato al più presto”. La situazione si è generata all’esito di nuove analisi sulle condizioni di resistenza sismica dell’edificio, che ne hanno cambiato la classificazione da “agibile” a “inagibile”. “Ci rendiamo perfettamente conto come, a nove anni dal terremoto, questa notizia possa aprire il campo a tutta una serie di interrogativi, anche alla luce delle ripetute segnalazioni effettuate nel tempo dai residenti – dice Grotta – ma non è questo il momento di assegnare responsabilità. Questo è il momento di trovare subito una soluzione abitativa per le 12 famiglie e di avviare al più presto l’iter dei lavori”. Per l’emergenza abitativa, l’Ater ha già interessato il Comune di Teramo, ma qualora non si riuscisse a trovare soluzioni adeguate, la stessa Azienda si dice pronta a mettere a disposizione delle famiglie in fase di sgombero 12 appartamenti liberi e subito disponibili a Mosciano Sant’Angelo (Teramo). Per chi, invece, preferisce soluzioni alternative, Ater ha formulato un quesito formale alla Struttura Commissariale per sapere se, anche a distanza di tempo, le famiglie coinvolte possano avere accesso al Cda (Contributo per il Disagio Abitativo) che ha sostituito il precedente Cas. “Questo passaggio, che sarebbe formalmente di competenza comunale, l’abbiamo sollecitato direttamente perché comprendiamo bene le difficoltà che oggi uno sgombero può generare per l’amministrazione comunale, in questo caso il Comune di Teramo. La priorità, ora – conclude il presidente – è tutelare queste famiglie”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA