Casello A7 chiuso a Genova Ovest per la manifestazione ProPal

agenzia

Disagi al traffico sul nodo autostradale e urbano

GENOVA, 22 SET – Il casello di Genova Ovest lungo l’autostrada A7 Genova-Milano è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni a causa del corteo organizzato dai sindacati di base “contro il genocidio in corso nella Striscia di Gaza e a supporto della global sumud flotilla”. Lo comunica Aspi spiegando che “è chiuso il tratto tra il bivio dell’A7 con l’A10 Genova-Ventimiglia e Genova Ovest la per manifestazione in corso alla barriera di Genova Ovest, l’uscita consigliata provenendo da Milano è Genova Bolzaneto”. Segnalati due chilometri di coda tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia. La manifestazione sta provocando disagi al traffico urbano a Genova in particolare lungo le direttrici che confluiscono al nodo stradale di San Benigno.

