Caso Almasri, indagata il capo di gabinetto del ministro Nordio: è la gelese Giusi Bartolozzi

l'inchiesta

La Procura di Roma indaga sul rimpatrio del comandante libico che era invece ricercato dalla Corte Penale Internazionale

Il capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, a quanto si apprende, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Roma, nell’ambito del procedimento per il caso di Osama Njeem Almasri, il comandante libico arrestato e poi rimpatriato dall’Italia nel gennaio scorso.

Il Tribunale dei ministri, lo scorso mese, ha inviato per la stessa vicenda alla Camera la richiesta di autorizzazione a procedere per il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro Matteo Piantedosi e il guardasigilli Carlo Nordio.

Chi è Giusi Bartolozzi

Magistrato, è entrata in politica nel 2018 quando venne eletta deputata per Forza Italia nella XVIII legislatura. Non confermata alle elezioni del 2022, è tornata a svolgere un ruolo di primo piano nel Ministero della Giustizia e dal marzo 2024 è stata nominata capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio.