Caso Almasri- Lo Voi, Parodi (Anm) ‘preoccupa conflitto’

agenzia

'Riforma? temiamo futuro assoggettamento del pm'

ROMA, 11 FEB – “La giunta dell’Anm sta preparando un comunicato su questi temi, non voglio anticipare nulla. Siamo preoccupati per tutto questo ,osserviamo con massima attenzione quello che sta accadendo. E’ l’ennesima prova di una situazione conflittuale che non giova al Paese” Lo ha detto il presidente dell’Anm Cesare Parodi a Radio Anch’Io su Rai Uno, parlando del caso Almasri e dell’esposto contro il procuratore di Roma Francesco Lo Voi. Quanto al prossimo incontro con il governo sulla riforma contro la quale l’Anm ha proclamato lo sciopero, “non ho la presunzione di pensare che rappresentando le nostre opinioni possano cambiare le cose. Vorrei fosse chiaro che non solo difendiamo il sistema attuale ma temiamo molto un possibile futuro assoggettamento” del pubblico ministero. “Le leggi le fa il governo, le vota il parlamento, non abbiamo nessuna intenzione di imporre niente a nessuno, tutte le nostre manifestazioni non sono contro nessuno” ha aggiunto poi a proposito dello sciopero, per il quale ha ribadito “non ci sono ragioni per revocarlo”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA