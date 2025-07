Caso Almasri, Nordio nella bufera. Opposizioni contro il ministro

l'indagine

Arrivano le conclusioni del Tribunale dei ministri sul caso

Il governo seppe subito dell’arresto del generale libico Almasri di cui la Corte penale internazionale aveva chiesto l’arresto. Il Dipartimento dell’amministrazione giudiziaria informò la capo di gabinetto del ministero e la decisione di non consegnarlo a L’Aja fu politica. Sono le conclusioni dell’indagine delTribunale dei ministri che deve decidere se archiviare o chiedere il rinvio a giudizio per uno o più membri del governo.

Dalle carte dell’indagine sul caso Almasri emerge che il ministero della Giustizia si mosse da subito per gestire la vicenda con cautela e senza lasciare tracce. Ma la diffusione sui media dei documenti acquisiti dal Tribunale dei ministri non è piaciuta a Giulia Bongiorno, la legale dei quattro indagati: la premier Giorgia Meloni, il sottosegretario Alfredo Mantovano ed i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. Bongiorno starebbe valutando, a quanto trapela, una denuncia per divulgazione di atti coperti dal segreto e che non sono stati ancora resi alle parti interessate. Intanto, la Procura generale della Libia ha emesso un ordine formale di comparizione nei confronti dell’ex alto ufficiale del dispositivo di sicurezza penitenziaria, in relazione alle imputazioni del mandato di arresto della Corte penale internazionale, che includono reati quali stupro, tortura, omicidio trattamento inumano, detenzione arbitraria e altri reati riconducibili a crimini contro l’umanità.