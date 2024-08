Caso Bozzoli, chiesto il processo per operaio della fonderia

agenzia

Oscar Maggi accusato di concorso nell'omicidio di Mario Bozzoli

BRESCIA, 01 AGO – La procura di Brescia ha chiesto il rinvio a giudizio per Oscar Maggi, accusato di concorso nell’omicidio di Mario Bozzoli. Dopo la sentenza definitiva nei confronti di Giacomo Bozzoli, condannato all’ergastolo lo scorso primo luglio, si aprirà un nuovo processo per la morte dell’imprenditore che l’otto ottobre 2015 sarebbe stato gettato nel forno della fonderia di famiglia a Marcheno, nel Bresciano. Maggi era presente in fonderia quella sera ed è stato l’operaio che ha sbloccato l’impianto di areazione del forno andato in blocco dopo aver generato una fumata anomala.

