Caso Cucchi, chieste tre condanne per falso e depistaggio

Imputati tre carabinieri davanti a tribunale monocratico

ROMA, 23 MAG – La Procura di Roma ha chiesto tre condanne nei confronti di carabinieri accusati di avere dichiarato il falso durante il processo sui depistaggi legali alle indagini sul caso di Stefano Cucchi. In particolare il pm Giovanni Musarò ha sollecitato una condanna a 4 anni e 2 mesi per Maurizio Bertolino all’epoca dei fatti maresciallo presso la stazione di Tor Sapienza, a 3 anni e 6 mesi per il maresciallo Giuseppe Perri e a 4 anni per Prospero Fortunato all’epoca capitano e comandante della sezione infortunistica e polizia giudiziaria presso il nucleo Radio Mobile di Roma. Quest’ultimo ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. Nei loro confronti vengono contestati, a seconda delle posizioni, i reati di depistaggio (per quanto affermato durante le indagini) e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

