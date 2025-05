Caso curve San Siro, altri 7 arresti per usura e estorsioni

agenzia

Contestata anche la finalità mafiosa, 'favorito cosca Bellocco'

MILANO, 05 MAG – Sette arresti – 5 in carcere e 2 ai domiciliari – in un altro filone della maxi inchiesta milanese sulle curve di San Siro, coordinata dai pm della Dda Paolo Storari e Sara Ombra e condotta dalla Squadra mobile e dalla Gdf, e che aveva portato ad una serie di arresti a fine settembre per capi ultrà e sodali della Nord interista e della Sud milanista. In questo caso sono contestati episodi, già emersi e approfonditi, di usura, estorsione e false fatture. Per alcuni dei reati c’è anche l’aggravante della finalità mafiosa per avere agevolato “la cosca” della “famiglia Bellocco”.

