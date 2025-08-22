Caso di Dengue a Prato, paziente tornato da viaggio in India

agenzia

E' ricoverato in ospedale. Disinfestazione in case dove è stato

PRATO, 22 AGO – L’Asl Toscana Centro riferisce di un caso di Dengue in un paziente rientrato da un viaggio in India il 15 agosto 2025. Attualmente è ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Prato “e le sue condizioni non destano preoccupazione. È stata immediatamente effettuata l’inchiesta epidemiologica da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl per ricostruire gli spostamenti del paziente dal rientro in Italia ad oggi. L’uomo ha soggiornato esclusivamente in due abitazioni private e non ha segnalato altri luoghi di permanenza”. In collaborazione con il Comune di Prato l’Asl ha predisposto un intervento di disinfestazione nelle aree circostanti alle due abitazioni. La Dengue, ricorda, è una malattia virale, tipicamente da importazione, non endemica in Italia, inoltre “la Regione Toscana ha messo a disposizione un vaccino contro la Dengue per i cittadini che accedono ai centri di medicina dei viaggi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA