Caso Falcinelli:domani legale famiglia incontra procuratore Roma

ROMA, 09 MAG – E’ fissato per domani mattina l’incontro tra il legale della famiglia di Matteo Falcinelli, il giovane legato e malmenato dalla polizia di Miami nel febbraio scorso dopo un arresto, con il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi. Al momento a piazzale Clodio non è stato avviato alcun fascicolo di indagine sulla vicenda. “Il nostro obiettivo è capire come intenda procedere la Procura – spiega l’avvocato Francesco Maresca -. Siamo pronti anche a presentare una denuncia sul caso e una memoria che ricostruisce quanto avvenuto. Nella eventuale denuncia non ipotizziamo reati che nel caso saranno decisi dagli inquirenti ma non è escluso che si possa procedere per lesioni gravi ma anche tortura”.

