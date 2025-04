Caso Garlasco, per consulenza pm c’è il Dna Sempio su due unghie di Chiara

Delitti

Uno «dei cinque aplotipi ottenuti», analizzando il materiale «biologico acquisito dai margini ungueali» di Chiara Poggi, è «risultato perfettamente sovrapponibile» nelle comparazioni al profilo genetico di Andrea Sempio. Lo scrivono i consulenti della Procura di Pavia, Carlo Previderè e Pierangela Grignani, nella consulenza, datata 5 febbraio 2024, effettuata nelle nuove indagini a carico dell’amico del fratello della studentessa, nate “dall’impulso” della consulenza della difesa di Alberto Stasi, che era arrivata a conclusioni analoghe.

La Procura di Pavia, come era già emerso nei giorni scorsi, chiedendo e ottenendo dalla Cassazione la riapertura dell’inchiesta su Sempio, che fu archiviato nel 2017, aveva scritto, infatti, che per i propri consulenti «uno dei cinque aplotipi repertati, e precisamente quello relativo ad Andrea Sempio, risultava compatibile con quelli ottenuti dai margini ungueali della vittima».

La consulenza è datata 5 febbraio 2024, il che indica che le indagini per una riapertura del caso di Garlasco sono iniziate da diversi mesi, anche se la notizia del nuovo indagato è recente. Nel fascicolo della procura – che contiene le relazioni fatte dalla difesa che insinua dubbi su Sempio e sulla misura delle impronte insanguinate lasciate dalle scarpe sul pavimento di casa Poggi – c’è anche l’elenco dei reperti su cui la Procura chiede approfondimenti genetici.