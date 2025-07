Caso Garlasco, legali ‘fake news danneggiano indagine’

agenzia

Appello congiunto difensori, rispettare tutti soggetti coinvolti

MILANO, 05 LUG – Un appello congiunto degli avvocati difensori di Andrea Sempio, di Alberto Stasi e della famiglia Poggi contro le notizie false più volte emerse sul caso del delitto di Garlasco è stato fatto nel corso della trasmissione ‘Quarto Grado’. Nel corso della puntata in onda venerdì sera su Retequattro erano infatti presenti gli avvocati Massimo Lovati (che difende Andrea Sempio), Giada Bocellari (che difende Alberto Stasi) e Gian Luigi Tizzoni (che assiste la famiglia Poggi). I legali hanno voluto fare un appello contro le fake news “che stanno dilagando” nella vicenda del delitto di Chiara Poggi, la 26enne di Garlasco uccisa il 13 agosto 2007. “Da quando questa indagine è iniziata, da marzo, la situazione è via via degenerata – si legge in una dichiarazione diffusa da Mediaset – Ci scontriamo tutti i giorni con una serie di notizie, o pseudo tali, che a nostro modo di vedere, oltre a diffamare alcuni soggetti coinvolti, su tutti la famiglia Poggi, danneggiano moltissimo questa nuova indagine. Credo che sia importante da parte di tutti, al di là delle singole posizioni, di chi difende Alberto Stasi o chi assiste la famiglia Poggi o il nuovo indagato, capire che questo vada un po’ oltre. È un senso di responsabilità, anche in quanto avvocati, quello di mettere dei punti fermi sotto questo profilo. Questa è una vicenda drammatica, dove è stata uccisa una ragazza e questo non lo dobbiamo mai dimenticare, dove c’è un condannato in carcere con una sentenza definitiva e dove c’è un nuovo indagato. Credo che sia doveroso rispettare tutti i soggetti coinvolti e anche l’indagine. È doveroso per noi, è un senso di responsabilità da parte di tutti”.

