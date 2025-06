Caso Gintoneria, revocati i domiciliari a Stefania Nobile

agenzia

Era stata arrestata poco più di tre mesi fa. Ora obbligo dimora

MILANO, 25 GIU – Sono stati revocati, dopo poco più di tre mesi, gli arresti domiciliari per Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, arrestata il 4 marzo, assieme all’ex compagno Davide Lacerenza, nell’inchiesta milanese sulla Gintoneria e sul privé La Malmaison su un presunto giro di prostituzione e droga. Lo ha deciso la gip Alessandra Di Fazio, accogliendo l’istanza del legale Liborio Cataliotti e mantenendo per la donna come misura cautelare l’obbligo di dimora. Nobile non è accusata nell’indagine di spaccio di cocaina, reato contestato, assieme allo sfruttamento e al favoreggiamento della prostituzione, a Lacerenza, che resta ai domiciliari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA