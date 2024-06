Caso Golinucci, per la decima volta chiesta l’archiviazione

agenzia

L'omicidio della ragazza sparita nel 1992 resta senza colpevoli

BOLOGNA, 05 GIU – Per la decima volta la Procura di Forlì chiede l’archiviazione del fascicolo sull’omicidio di Cristina Golinucci, sparita a 21 anni, il primo settembre del 1992, davanti al convento dei frati Cappuccini di Cesena, dove aveva un appuntamento con frate Lino Ruscelli, suo padre spirituale. Il Gip a febbraio, dopo l’opposizione della famiglia, assistita dall’avvocato Barbara Iannuccelli, aveva ordinato nuove indagini, ma “nonostante gli sforzi profusi”, i pm forlivesi Antonio Vincenzo Bartolozzi e Laura Brunelli, sottolineano che non è stato possibile arrivare né alla localizzazione del cadavere né all’identificazione degli autori del fatto. Non è stato possibile sentire, perché nel frattempo deceduta, una donna che lavorava in un salone di parrucchiera, come indicato dal giudice. L’obiettivo era approfondire un racconto che le avrebbe fatto un’altra donna, a lei sconosciuta: quest’ultima aveva detto di aver visto, nel giorno della scomparsa di Cristina, la ragazza nei pressi del convento in compagnia di un uomo sui 50-60 anni, quasi completamente calvo e con pochi capelli brizzolati. E’ emerso però che questo racconto riferito era già presente su un appunto di un sovrintendente della polizia ed “era già stato approfondito nel 1992” dagli organi investigativi e non aveva portato a esiti significativi. Questa donna che disse di aver notato una ragazza che “presumibilmente” era Cristina, venne segnalata anche in un colloquio dello stesso sovrintendente con il parroco di Ronta, che a sua volta l’aveva saputo da un frate del convento. Ma questa testimone l’avrebbe descritta (parlando telefonicamente col frate) come “ragazza mora, con capelli lunghi e di corporatura snella, senza occhiali da vista”, particolari, sottolinea la Procura forlivese, “completamente estranei a quelli di Cristina Golinucci.

