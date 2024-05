Caso Iovino, Fedez indagato per rissa e lesioni: i video confermano la sua presenza sotto casa del personal trainer

MILANO

La procura di Milano ha iscritto Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, per rissa, lesioni e percosse in concorso, nel fascicolo che riguarda l’episodio che avrebbe visto come vittima il personal trainer Cristiano Iovino, aggredito nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso davanti alla sua abitazione, dopo una lite in una discoteca in zona corso Como., il The Club

I motivi della rissa, che avrebbero coinvolto il cantante e marito dell’influencer Chiara Ferragni, non sono ancora chiari. Da quanto si apprende i denunciati sarebbero 5-6, alcuni non ancora identificati.

Non è certo che la lite scoppiata alla discoteca The Club tra Fedez e Cristiano Iovino abbia riguardato una ragazza che era in compagnia del rapper. Anzi, secondo fonti vicine al cantante ci sarebbero altre ragioni relative ai dissapori tra lui e il personal trainer romano, poi aggredito quella notte da un gruppo di 8-9 persone, tra cui ultras rossoneri legati all’artista.

I motivi che avrebbero originato la lite a cui sarebbe seguita la presunta spedizione punitiva al momento, però, non vengono chiariti.