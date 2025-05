Caso La Russa Jr, il 25/9 udienza opposizione archiviazione

agenzia

Discussione tra le parti davanti al Gip Rossana Mongiardo

MILANO, 02 MAG – È stata fissata per il prossimo 25 settembre l’udienza per discutere l’opposizione alla richiesta di archiviazione del filone principale dell’inchiesta in cui Leonardo Apache La Russa e l’amico Tommaso Gilardoni rispondono di violenza sessuale. Opposizione presentata, tramite il suo legale, dalla presunta vittima, un ex compagna di liceo del figlio del presidente del Senato che aveva sporto denuncia. La discussione tra le parti avverrà davanti al Gip Rossana Mongiardo spetterà poi decidere se accogliere la richiesta della procura di archiviare o disporre l’imputazione coatta o anche ordinare nuove indagini. Per i due indagati la procura di Milano ha chiuso le indagini ritenendoli responsabili solo del reato di revenge porn.

