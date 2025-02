Caso Papi, il gip di Trento archivia la denuncia contro Fugatti

agenzia

Ordinanza: "Non emerge una condotta omissiva colposa"

TRENTO, 17 FEB – Il gip di Trento, Enrico Borrelli, ha disposto l’archiviazione della denuncia per omicidio colposo presentata dai famigliari di Andrea Papi nei confronti del presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e del sindaco di Caldes, Antonio Maini. La denuncia era stata depositata in seguito all’uccisione del 26enne da parte dell’orsa Jj4, avvenuta in Val di Sole il 5 aprile del 2023, mentre la richiesta di archiviazione era stata avanzata dalla Procura, rappresentata dalla pm Patrizia Foiera, al termine delle indagini. Attraverso i propri legali, la famiglia di Papi si era opposta all’archiviazione, motivando la richiesta in una camera di consiglio tenutasi lo scorso 4 febbraio. Secondo quando riportato dal giudice nell’ordinanza di archiviazione, “non può individuarsi in capo agli odierni indagati una serie di condotte complessivamente inadeguate alla luce del cosiddetto obbligo di garanzia”. In riferimento al caso specifico dell’orsa Jj4, si precisa che “le modalità protettive ipotizzate dalla Provincia sono state oggetto di specifico contenzioso che non consentiva la loro attuazione in concreto”. Il giudice rileva che “nel complesso, non emerge una condotta omissiva colposa”. Per l’avvocato della difesa, Alessandro Meregalli, il provvedimento del gip “rappresenta la chiusura corretta di una vicenda giudiziaria che non toglie la tragicità della morte di Andrea Papi, ma certifica il corretto agire del presidente Maurizio Fugatti”.

