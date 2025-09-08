Caso Pierina, la difesa di Dassilva chiama 145 testimoni

agenzia

Lunedì a Rimini si apre il processo per l'omicidio di Rimini

RIMINI, 08 SET – Sono 145 i testimoni della difesa di Louis Dassilva, il senegalese in carcere accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023. Gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, hanno depositato sabato la lista testi in Tribunale a Rimini dove il 15 settembre, lunedì prossimo, si aprirà il processo in Corte d’Assise. Dassilva, senegalese di 35 anni, è in carcere dal 16 luglio 2024 e per il sostituto procuratore Daniele Paci e la squadra mobile di Rimini, è l’uomo che la sera del 3 ottobre di due anni fa uccise la pensionata di 78 anni nel garage di via del Ciclamino a Rimini. Per gli inquirenti il delitto ha un movente passionale che sarebbe da ricercare nel rapporto extraconiugale tra Dassilva e la nuora della vittima, Manuela Bianchi. Bianchi e il fratello Loris, sono stati entrambi inseriti nell’elenco dei testimoni della difesa, così come alcuni membri dei testimoni di Geova della congregazione a cui faceva riferimento la stessa Pierina. I Bianchi, in particolare la nuora Manuela, secondo gli avvocati Fabbri e Guidi, potrebbero avere ancora molte cose da raccontare ai giudici. Inoltre la difesa ha sempre ventilato un possibile coinvolgimento del fratello Loris nell’intera vicenda. Sull’ammissione dei 145 testi a difesa deciderà il Tribunale che in teoria potrebbe scremare la lista, visto anche la lunga testimonianza, durata tre giorni, della nuora in incidente probatorio. C’è da attendersi che sul punto la procura chiederà che Manuela Bianchi, indagata per favoreggiamento nei confronti di Dassilva, non venga nuovamente sentita.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA