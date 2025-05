Caso Pifferi,fissata udienza preliminare psicologhe e legale

agenzia

Il pm ha chiesto il rinvio a giudizio per sei persone in tutto

MILANO, 21 MAG – Si aprirà il prossimo primo luglio, davanti al gup di Milano Roberto Crepaldi, l’udienza preliminare a carico delle psicologhe e dell’avvocata Alessia Pontenani indagate nell’inchiesta bis sul caso di Alessia Pifferi, la 39enne condannata in primo grado per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi. Per il pm Francesco De Tommasi, che ha chiesto il rinvio a giudizio nell’inchiesta per falso e favoreggiamento per quattro psicologhe, alcune delle quali in servizio al San Vittore, per la legale e per il consulente della difesa Marco Garbarini, Pifferi sarebbe stata “manipolata” al fine di farle ottenere una perizia psichiatrica. Nell’avviso di conclusione delle indagini, che era a carico di sette persone in tutto, una delle quali è poi uscita dal procedimento chiedendo di accedere alla messa alla prova, si leggeva che agli atti dell’inchiesta ci sono anche diverse intercettazioni. In una di queste la 39enne diceva che sarebbe stata a conoscenza di “un piano”. Le difese, tra cui anche l’avvocato Mirko Mazzali, punteranno a smontare le accuse nel corso dell’udienza preliminare.

