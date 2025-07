Caso Resinovich, attesa per incidente probatorio sui reperti

agenzia

Diversi i giornalisti e le troupe presenti

TRIESTE, 08 LUG – Grande attesa, dentro e fuori al Tribunale di Trieste, dove nel pomeriggio è fissata una nuova udienza di incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich. Diversi i giornalisti e le troupe presenti. Secondo quanto annunciato, durante l’udienza di oggi è previsto il conferimento dell’incarico a periti che dovranno svolgere analisi genetiche, merceologiche e dattiloscopiche su reperti già analizzati e, tra le altre cose, su abiti e coltelli sequestrati in primavera a casa dell’indagato per la morte di Liliana, il marito Sebastiano Visintin. L’udienza di oggi segue l’incidente probatorio dello scorso 23 giugno, durante il quale era stata acquisita la testimonianza di Claudio Sterpin, amico di Liliana. In tribunale sono giunti, tra gli altri, gli avvocati difensori di Visintin, Alice e Paolo Bevilacqua, e l’avvocata Federica Obizzi, legale della nipote di Liliana, Veronica Resinovich.

