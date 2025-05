Caso Resinovich, conferito l’incarico per nuovi accertamenti

agenzia

Oggi in Procura a Trieste l'incontro con tecnici e avvocati

TRIESTE, 20 MAG – Si è tenuto oggi in Procura a Trieste un incontro per il conferimento da parte della pm Ilaria Iozzi, titolare dell’inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich, dell’incarico per accertamenti tecnici irripetibili a Cristina Cattaneo, Stefano Tambuzzi, Elena Pilli, Rosario Casamassima e Oscar Ghizzoni. All’incontro, a quanto si apprende, hanno partecipato in presenza e da remoto i tecnici e, tra gli altri, l’avvocata Federica Obizzi, legale di Veronica Resinovich, nipote di Liliana, e Alice e Paolo Bevilacqua, gli avvocati difensori del marito di Liliana, Sebastiano Visintin, indagato per l’omicidio della moglie. L’incarico consiste in un supplemento alla consulenza del team dell’antropologa forense Cattaneo di natura medico legale, genetica e merceologica. Agli accertamenti potranno assistere anche i consulenti di parte.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA