Caso Resinovich, in corso l’incidente probatorio con Sterpin

Il suo legale,'sta rispondendo,qui per chiarire ogni situazione'

TRIESTE, 23 GIU – E’ in corso nel Tribunale di Trieste, sezione Gip, l’incidente probatorio per assumere la testimonianza di Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte della 63enne, per la quale è indagato per omicidio il marito Sebastiano Visintin. La richiesta di incidente probatorio è stata formulata dalla titolare del fascicolo, la pm Ilaria Iozzi, e successivamente accolta dalla Gip Flavia Mangiante. L’udienza, che si svolge a porte chiuse, ha preso il via poco dopo le 9.30. Presente anche Visintin. Sterpin è assistito dall’avvocato Giuseppe Squitieri. All’udienza sta partecipando anche la procuratrice capo di Trieste, Patrizia Castaldini. “Sterpin sta rispondendo, sta ricostruendo”, ha spiegato Squitieri allontanandosi dall’aula per prendere dell’acqua. Ricorda “benissimo tutti i passaggi – ha aggiunto – si sta sottoponendo all’interrogatorio delle parti e va bene così. E’ disposto a chiarire qualsiasi tipo di situazione”: “chiarisce tutto non ha problemi, è qui per chiarire”. Non è mai caduto in contraddizione? “No”.

