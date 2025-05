Caso Resinovich, presentata riserva di incidente probatorio

agenzia

La richiesta ha interrotto il conferimento degli incarichi

TRIESTE, 20 MAG – I difensori di Sebastiano Visintin, Alice e Paolo Bevilacqua, hanno presentato riserva di incidente probatorio durante un incontro oggi in Procura a Trieste. L’incontro era stato convocato, davanti alla pm titolare del fascicolo, Ilaria Iozzi, per conferire l’incarico per nuovi accertamenti tecnici a Cristina Cattaneo, Stefano Tambuzzi, Elena Pilli, Rosario Casamassima e Oscar Ghizzoni. Tecnicamente, la sola presentazione della riserva, interrompe il conferimento degli incarichi, la cui procedura non è stata quindi completata (come invece detto in precedenza).

