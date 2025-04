Caso scommesse, sequestrati circa 300mila euro cash

agenzia

Trovato tutto importo ritenuto profitto del reato: 1, 5 milioni

MILANO, 12 APR – Circa 300mila euro in contanti e poi un milione e 200mila euro depositati su conti correnti italiani. I militari della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Milano hanno rintracciato e sequestrato l’intera somma, circa un milione e mezzo, ritenuta profitto o prodotto del reato di riciclaggio tra quelli contestati ai 5 indagati, tra bookmaker e soci della gioielleria Elysium, nell’indagine su un presunto giro di scommesse su piattaforme illegali che ha fattio finire nei guai 20 atleti, tra cui 12 calciatori di serie A. La Gdf oltre ai conti intestati sia a Elysium Group sia alle società riconducibili ai 5, ha trovato moltissimo contante, probabilmente parte del recupero crediti dai giocatori, come Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, che si erano indebitati a causa delle numerose puntate sui siti di poker virtuale e di altri giochi esclusi quelli legati al calcio. Debiti che avrebbero saldato, oltre che in contanti o con PostePay e Revolut, soprattutto tramite il “metodo Elysium”, come lo ha definito nel suo provvedimento la gip Lidia Castellucci. Alla giudice spetterà anche decidere, dopo gli interrogatori preventivi di giovedì prossimo, sulla richiesta di arresti domiciliari per i bookmaker e per i loro coindagati, tutti ritenuti parte del sistema delle ipotizzate scommesse illegali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA