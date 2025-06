Caso Siu, scadute le misure cautelari a carico del marito

agenzia

L'influencer venne ricoverata con una ferita al petto

BIELLA, 09 GIU – Un anno fa il marito dell’influencer biellese Soukaina El Basri, conosciuta come Siu, era finito in carcere con l’accusa di tentato omicidio nei confronti della moglie. L’arma però non venne mai trovata e le indagini della procura di Biella non sono chiuse. Intanto sono scaduti i termini delle misure cautelari relative al braccialetto elettronico nei confronti di Jonathan Maldonado, 38 anni. Era il maggio 2024 quando la donna venne soccorsa per una ferita al petto che la portò in coma. Lei, subito dopo il ricovero, ai medici parlò di una caduta. Ma la ferita non convinceva. La procura mise sotto indagine il marito accusandolo di tentato omicidio. L’uomo invece parlò di un gesto di autolesionismo della donna. L’arma non è mai stata trovata nella villetta di Chiavazza. E la donna nei colloqui con i magistrati dopo il risveglio dal coma non ha mai dato una versione chiara della vicenda. Tra l’altro l’uomo fu sottoposto ad arresto che non venne convalidato. Il 38enne venne sottoposto al braccialetto elettronico. A distanza di un anno non è stato ancora accertato cosa sia capitato nella villetta di Chiavazza.

