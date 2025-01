Caso Todde, depositato il ricorso contro la decadenza

agenzia

Opposizione di 35 pagine al tribunale civile di Cagliari

CAGLIARI, 27 GEN – E’ stato depositato oggi pomeriggio per via telematica al Tribunale ordinario di Cagliari, il ricorso contro la decadenza della presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde chiesta dal Collegio di garanzia elettorale della Corte d’appello del capoluogo sardo per irregolarità nella rendicontazione delle spese nella campagna per il voto di febbraio 2024. Gli avvocati della governatrice, Benedetto e Stefano Ballero, Giuseppe Macciotta e Priamo Siotto, hanno lavorato parecchi giorni prima di mettere insieme 35 pagine di opposizione all’ordinanza-ingiunzione. Oltre all’opposizione c’è anche la richiesta di sospensiva cautelare.

